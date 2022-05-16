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Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл в Азербайджан

Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл в Азербайджан Делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Раджой Первезом Ашрафом прибыла в Азербайджан для участия в третьей общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.
Внешняя политика
16 мая 2022 г. 14:42
Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл в Азербайджан

Делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Раджой Первезом Ашрафом прибыла в Азербайджан для участия в третьей общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь Раджи Первеза Ашрафа был выстроен почетный караул, развевались национальные флаги обеих стран.

Председателя Национальной ассамблеи Пакистана встретили председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан Махир Аббасзаде и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Pakistan National Assembly speaker arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Pakistan Milli Assambleyasının sədri Azərbaycana gəlib

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