Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл в Азербайджан

Делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Раджой Первезом Ашрафом прибыла в Азербайджан для участия в третьей общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Раджой Первезом Ашрафом прибыла в Азербайджан для участия в третьей общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь Раджи Первеза Ашрафа был выстроен почетный караул, развевались национальные флаги обеих стран.

Председателя Национальной ассамблеи Пакистана встретили председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан Махир Аббасзаде и другие официальные лица.