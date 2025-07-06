Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, гостя встретили в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку вице-спикер Национального собрания Муса Гасымлы, председатель Азербайджано-Пакистанской межпарламентской рабочей группы Кямаляддин Гафаров и другие официальные лица.

Отметим, что в рамках официального визита председатель Национальной ассамблеи Пакистана проведет ряд встреч и обменяется мнениями по вопросам развития двусторонних отношений.