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Председатель Национальной ассамблеи Южной Кореи прибыл в Азербайджан

Председатель Национальной ассамблеи Южной Кореи прибыл в Азербайджан Корейская делегация планирует обсудить отношения с Азербайджаном в различных сферах и перспективы развития межпарламентских связей
Внешняя политика
18 августа 2021 г. 19:46
Председатель Национальной ассамблеи Южной Кореи прибыл в Азербайджан

18 августа делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Паком Бенг Сеугом прибыла в Азербайджан.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Южной Корее Рамзи Теймуров, посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп и другие официальные лица.

В рамках пребывания в Азербайджане корейская делегация проведет ряд официальных встреч. Гости посетят Милли Меджлис, встретятся с председателем парламента Сахибой Гафаровой, членами рабочей группы межпарламентских связей с Кореей, а также с корейскими предпринимателями, ведущими бизнес в Азербайджане.

На встречах планируется обсудить отношения двух стран в различных сферах и перспективы развития межпарламентских связей.

Корейская делегация посетит Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов, Гобустанский национальный историко-художественный заповедник, Центр Гейдара Алиева, Азербайджанский национальный музей ковра и Ичеришехер.

В Азербайджане представители Национальной ассамблеи Кореи будут до 20 августа.

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Версия на английском языке Speaker of South Korea's National Assembly embarks on official visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Koreya Milli Assambleyasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

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