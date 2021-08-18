Председатель Национальной ассамблеи Южной Кореи прибыл в Азербайджан

18 августа делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Паком Бенг Сеугом прибыла в Азербайджан.
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В рамках пребывания в Азербайджане корейская делегация проведет ряд официальных встреч. Гости посетят Милли Меджлис, встретятся с председателем парламента Сахибой Гафаровой, членами рабочей группы межпарламентских связей с Кореей, а также с корейскими предпринимателями, ведущими бизнес в Азербайджане.
На встречах планируется обсудить отношения двух стран в различных сферах и перспективы развития межпарламентских связей.
Корейская делегация посетит Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов, Гобустанский национальный историко-художественный заповедник, Центр Гейдара Алиева, Азербайджанский национальный музей ковра и Ичеришехер.
В Азербайджане представители Национальной ассамблеи Кореи будут до 20 августа.