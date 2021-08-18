Председатель Национальной ассамблеи Южной Кореи прибыл в Азербайджан

Корейская делегация планирует обсудить отношения с Азербайджаном в различных сферах и перспективы развития межпарламентских связей

18 августа делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Паком Бенг Сеугом прибыла в Азербайджан.

Как передает Report , в Международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Южной Корее Рамзи Теймуров, посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп и другие официальные лица.

В рамках пребывания в Азербайджане корейская делегация проведет ряд официальных встреч. Гости посетят Милли Меджлис, встретятся с председателем парламента Сахибой Гафаровой, членами рабочей группы межпарламентских связей с Кореей, а также с корейскими предпринимателями, ведущими бизнес в Азербайджане.

На встречах планируется обсудить отношения двух стран в различных сферах и перспективы развития межпарламентских связей.

Корейская делегация посетит Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов, Гобустанский национальный историко-художественный заповедник, Центр Гейдара Алиева, Азербайджанский национальный музей ковра и Ичеришехер.

В Азербайджане представители Национальной ассамблеи Кореи будут до 20 августа.