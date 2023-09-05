Председатель Национального совета Словакии посетил Аллею шехидов

Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом 5 сентября посетила Аллею шехидов.

Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом 5 сентября посетила Аллею шехидов.

Как сообщает Report, делегация во главе с Борисом Колларом почтила память героических сынов Родины, отдавших жизни за свободу и суверенитет нашей страны, возложила цветы на их могилы и венок к мемориалу "Вечный огонь".

Гости, полюбовавшиеся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.