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Председатель Национального совета Словакии посетил Аллею шехидов

Председатель Национального совета Словакии посетил Аллею шехидов Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом 5 сентября посетила Аллею шехидов.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 16:36
Председатель Национального совета Словакии посетил Аллею шехидов

Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом 5 сентября посетила Аллею шехидов.

Как сообщает Report, делегация во главе с Борисом Колларом почтила память героических сынов Родины, отдавших жизни за свободу и суверенитет нашей страны, возложила цветы на их могилы и венок к мемориалу "Вечный огонь".

Гости, полюбовавшиеся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.

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Версия на английском языке ФотоSpeaker of Slovak National Council visits Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоSlovakiya Milli Şurasının sədri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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