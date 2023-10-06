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Председатель Национального собрания Сербии посетил могилу великого лидера и почтил память шехидов

Председатель Национального собрания Сербии посетил могилу великого лидера и почтил память шехидов Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального собрания Республики Сербия Владимиром Орличем посетила 6 октября Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского на
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 13:11
Председатель Национального собрания Сербии посетил могилу великого лидера и почтил память шехидов

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального собрания Республики Сербия Владимиром Орличем посетила 6 октября Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем гости, прибыв на Аллею шехидов, почтили память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность страны, возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".

Гости, полюбовавшиеся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya Milli Assambleyasının sədri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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