Председатель Национального собрания Сербии посетил могилу великого лидера и почтил память шехидов

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального собрания Республики Сербия Владимиром Орличем посетила 6 октября Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского на

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального собрания Республики Сербия Владимиром Орличем посетила 6 октября Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем гости, прибыв на Аллею шехидов, почтили память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность страны, возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".

Гости, полюбовавшиеся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству.