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Председатель муниципалитета Сарайкёй: Вы с нами здесь, в наш трудный день

Председатель муниципалитета Сарайкёй: Вы с нами здесь, в наш трудный день "Недавно обеспечили водой и топливом 11 автомобилей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана".
Внешняя политика
4 августа 2021 г. 02:41
Председатель муниципалитета Сарайкёй: Вы с нами здесь, в наш трудный день
Ахмет Неджати Озбаш

"Недавно обеспечили водой и топливом 11 автомобилей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана".

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил председатель муниципалитета Сарайкёйского района Турции Ахмет Неджати Озбаш.

"Оказание Азербайджаном поддержки еще раз подтвердила выражение "Один народ- два государства". Наши сердца бились вместе с вами в Карабахской войне. А сегодня вы с нами здесь, в наш трудный день. Приветствую всех азербайджанских братьев", - сказал глава муниципалитета.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Sarayköy bələdiyyəsi sədri: "Bizim ağır günümüzdə yanımızda oldunuz"

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