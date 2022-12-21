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Председатель муниципалитета: Мы гордимся передачей эстафеты культурной столицы тюркского мира Шуше

Председатель муниципалитета: Мы гордимся передачей эстафеты культурной столицы тюркского мира Шуше Мы гордимся многогранными программами, которые были реализованы с тех пор, как Бурса была объявлена культурной столицей тюркского мира 2022 года, и передачей этой эстафеты в 2023 году городу Шуша.
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 19:56
Председатель муниципалитета: Мы гордимся передачей эстафеты культурной столицы тюркского мира Шуше

Мы гордимся многогранными программами, которые были реализованы с тех пор, как Бурса была объявлена культурной столицей тюркского мира 2022 года, и передачей этой эстафеты в 2023 году городу Шуша.

Об этом турецкому бюро Report сказал председатель муниципалитета Бурсы Алинур Акташ.

А.Акташ отметил, что в рамках мероприятий "Бурса-2022" количество туристов, посетивших этот город, еще больше увеличилось: "С тех пор, как Бурса была объявлена культурной столицей тюркского мира, мы проводили различные мероприятия. Естественно, что в этих мероприятиях большую поддержку оказала и Международная организация тюркской культуры. В рамках этих мероприятий из братского Азербайджана прибыли очень важные гости. Надеюсь, что Шуша, как культурная столица тюркского мира, благодаря красочным программам, красивым пейзажам, истории, традициям привлечет туристов со всего мира. Мы также готовы поделиться своим опытом в этом вопросе и оказать всемерную поддержку. Бурса - один из самых посещаемых туристами городов Турции, а после того, как она стала культурной столицей, в наш город стало приезжать еще больше туристов. Уверен, что Шуша также привлечет туристов".

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Версия на азербайджанском языке Bursa bələdiyyəsinin sədri: “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı estafetimizin Şuşaya verilməsindən qürurlandıq”

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