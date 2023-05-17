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Председатель ММ: Российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень

Председатель ММ: Российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень "Российско-азербайджанские отношения, основа которых была заложена при Гейдаре Алиеве, сегодня успешно продолжаются лидерами Азербайджана и России, и эти отношения вышли на качественно новый уровень".
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 12:26
Председатель ММ: Российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень

"Российско-азербайджанские отношения, основа которых была заложена при Гейдаре Алиеве, сегодня успешно продолжаются лидерами Азербайджана и России, и вышли на качественно новый уровень".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (ММ) Сахиба Гафарова во время встречи с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андреем Яцкиным, который находится в нашей стране с визитом для участия в специальном заседании Милли меджлиса в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева.

Председатель ММ поблагодарила российскую делегацию за участие в специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летия Гейдара Алиева и за искренние слова о великом лидере.

На встрече было отмечены неоспоримые заслуги Гейдара Алиева в развитии азербайджано-российских отношений.

Выразив благодарность за искреннюю встречу, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Яцкин поблагодарил за приглашение на мероприятие и сказал, что великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева всегда с большим уважением и благодарностью вспоминают в России. Помнят, проделанную в России работу в период его представительства в руководстве СССР. Касаясь азербайджано-российских отношений, он высоко оценил заслуги Гейдара Алиева в этой области.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим интересующим стороны вопросам.

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Версия на азербайджанском языке MM sədri: "Rusiya-Azərbaycan münasibətləri keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlib"

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