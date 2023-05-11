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Председатель ММ осудила принятие предвзятых резолюций Сенатом и Национальным собранием Франции

Председатель ММ осудила принятие предвзятых резолюций Сенатом и Национальным собранием Франции Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова осудила принятие предвзятых резолюций в отношении Азербайджана в Сенате и Национальном собрании Франции.
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 16:17
Председатель ММ осудила принятие предвзятых резолюций Сенатом и Национальным собранием Франции

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова осудила принятие предвзятых резолюций в отношении Азербайджана в Сенате и Национальном собрании Франции.

Как сообщает Report, об этом спикер ММ заявила на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Азербайджане Анн Буайон.

С.Гафарова напомнила, что несмотря на достигнутые в прошлом успехи в двусторонних отношениях, заявления некоторых французских официальных лиц и политиков, открыто выражающих поддержку Армении во время и после Отечественной войны, ставящих под сомнение территориальную целостность Азербайджана и демонстрирующих проармянскую позицию, вызвали справедливое и серьезное недовольство азербайджанской общественности. Она подчеркнула, что подобные провокационные заявления оказывают негативное влияние на наши двусторонние отношения.

В этом контексте С.Гафарова осудила принятие предвзятых резолюций в Сенате и Национальном собрании Франции.

Спикер парламента напомнила, что в ноябре 2022 года Милли Меджлис принял заявление, осуждающее принятие антиазербайджанских резолюций в Сенате и Национальном собрании Франции, и наши парламентарии выразили свое недовольство провокационными действиями и заявлениями представителей регионов и городов Франции, членов Национального собрания и Сената.

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Версия на азербайджанском языке MM sədri Fransa Senatında və Milli Assambleyada Azərbaycanla bağlı qərəzli qətnamələrin qəbul edilməsini pisləyib

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