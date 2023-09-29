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Председатель ММ: Никто не заставляет армян уезжать из Карабаха, если кто-то хочет уехать, это его свободный выбор

Председатель ММ: Никто не заставляет армян уезжать из Карабаха, если кто-то хочет уехать, это его свободный выбор Никто не заставляет армянских жителей уезжать из Карабаха. Если кто-то хочет уехать, это его свободный выбор.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 10:10
Председатель ММ: Никто не заставляет армян уезжать из Карабаха, если кто-то хочет уехать, это его свободный выбор

Никто не заставляет армянских жителей уезжать из Карабаха. Если кто-то хочет уехать, это его свободный выбор.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве в столице Ирландии Дублине.

Она отметила, что ведется диалог по интеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, за короткий срок проведены две встречи между представителями Азербайджана и армянской общины Карабаха.

Гафарова сказала, что армянские жители Карабаха являются гражданами Азербайджана: "Все их права будут обеспечены в рамках азербайджанского законодательства и международных обязательств. Никто не заставляет их уезжать из Карабаха. Если кто-то хочет уехать, это его свободный выбор, и Азербайджан обеспечивает им свободу передвижения и безопасность".

На встрече председатель Милли Меджлиса также сообщила, что Азербайджан начал восстановление инфраструктуры на этой территории Карабаха, а также направил гуманитарную помощь жителям, в том числе продовольствие, лекарства, топливо, а Международный комитет Красного креста перевозит помощь по Лачынской и Агдамской дорогам.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova: No one forces Armenians to leave Karabakh, if someone wants to leave, it is their free choice

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