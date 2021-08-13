Председатель Милли Меджлиса выразила соболезнования турецкому коллеге

Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо спикеру Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу.
Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.
Председатель парламента выразила свою скорбь в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными наводнениями в районах Кастамону, Синоп и Бартын Турции. От имени Милли Меджлиса Азербайджана она выразила соболезнования братскому турецкому народу, семьям и близким погибших, высказала пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим при наводнениях.