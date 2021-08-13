Председатель Милли Меджлиса выразила соболезнования турецкому коллеге

Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо спикеру Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу.

Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо спикеру Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Председатель парламента выразила свою скорбь в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными наводнениями в районах Кастамону, Синоп и Бартын Турции. От имени Милли Меджлиса Азербайджана она выразила соболезнования братскому турецкому народу, семьям и близким погибших, высказала пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим при наводнениях.