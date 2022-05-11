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Председатель Милли Меджлиса встретилась с вице-президентом Швейцарии

Председатель Милли Меджлиса встретилась с вице-президентом Швейцарии Находящаяся с официальным визитом в Швейцарии парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 11 мая встретилась с вице-президентом этой страны Аланом Берсетом.
Внешняя политика
11 мая 2022 г. 18:45
Председатель Милли Меджлиса встретилась с вице-президентом Швейцарии

Находящаяся с официальным визитом в Швейцарии парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 11 мая встретилась с вице-президентом этой страны Аланом Берсетом.

Как сообщает Report, Алан Берсет выразил удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между нашими странами в политической, экономической, энергетической и других сферах.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила за оказанное гостеприимство. Отметив, что Азербайджан и Швейцария являются дружественными странами и партнерами, спикер отметила, что существующие между двумя странами политические отношения высокого уровня придают импульс дальнейшему расширению сотрудничества в различных сферах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova İsveçrənin vitse-prezidenti ilə görüşüb

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