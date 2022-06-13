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Председатель Милли Меджлиса встретилась с президентом Генеральной Ассамблеи ООН

Председатель Милли Меджлиса встретилась с президентом Генеральной Ассамблеи ООН 13 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.
Внешняя политика
13 июня 2022 г. 18:52
Председатель Милли Меджлиса встретилась с президентом Генеральной Ассамблеи ООН

13 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель выразил уверенность, что этот визит внесет свой вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между ООН и Азербайджаном.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что сегодня Азербайджан как председатель Движения неприсоединения поддерживает инициативы ООН и вносит свой вклад в вопросы, представляющие глобальный интерес.

Абдулла Шахид выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между ООН и Азербайджаном, успешным председательством нашей страны в Движении неприсоединения. В ходе беседы гость рассказал об опыте и активной роли Азербайджана в построении парламентской сети, гендерном равенстве, участии женщин в политике, важности обеспечения устойчивого мира в регионе и других вопросах.

На встрече гость выразил уверенность в том, что Азербайджан в скором времени восстановит освобожденные территории.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Parliament speaker meets with UN GA President 
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri BMT Baş Assambleyasının prezidenti ilə görüşüb

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