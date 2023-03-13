Председатель Милли Меджлиса встретилась с председателем Совета Королевства Бахрейн

В рамках рабочего визита в Королевство Бахрейн председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Консультативного совета этой страны Али бин Салехом аль-Салехом.

В рамках рабочего визита в Королевство Бахрейн председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Консультативного совета этой страны Али бин Салехом аль-Салехом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между странами и парламентами. Было отмечено, что Азербайджан и Бахрейн сотрудничают в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ОИС и Движение Неприсоединения.

Визит спикера Сахибы Гафаровой является первым визитом в Бахрейн на уровне председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Было отмечено, что взаимодействие между нашими парламентами оказывает положительное влияние на развитие связей между нашими государствами, и сегодня налажено эффективное сотрудничество между нашими законодательными органами.

Стороны также отметили успешное председательство Азербайджана в Движении Неприсоединения.

Али бин Салех аль-Салех выразил заинтересованность своей страны в дальнейшем расширении отношений с Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.