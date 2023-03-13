О нас

Председатель Милли Меджлиса встретилась с председателем Совета Королевства Бахрейн

Председатель Милли Меджлиса встретилась с председателем Совета Королевства Бахрейн В рамках рабочего визита в Королевство Бахрейн председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Консультативного совета этой страны Али бин Салехом аль-Салехом.
Внешняя политика
13 марта 2023 г. 17:13
Председатель Милли Меджлиса встретилась с председателем Совета Королевства Бахрейн

В рамках рабочего визита в Королевство Бахрейн председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Консультативного совета этой страны Али бин Салехом аль-Салехом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между странами и парламентами. Было отмечено, что Азербайджан и Бахрейн сотрудничают в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ОИС и Движение Неприсоединения.

Визит спикера Сахибы Гафаровой является первым визитом в Бахрейн на уровне председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Было отмечено, что взаимодействие между нашими парламентами оказывает положительное влияние на развитие связей между нашими государствами, и сегодня налажено эффективное сотрудничество между нашими законодательными органами.

Стороны также отметили успешное председательство Азербайджана в Движении Неприсоединения.

Али бин Салех аль-Салех выразил заинтересованность своей страны в дальнейшем расширении отношений с Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri Bəhreyn Krallığı Şura Məclisinin sədri ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi