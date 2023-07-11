Председатель Милли Меджлиса встретилась с госминистром МИД Германии

11 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия во главе с государственным министром Тобиасом Линднером.

11 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия во главе с государственным министром Тобиасом Линднером.

Как сообщает Report, в ходе встречи председатель Милли Меджлиса выразила удовлетворение сегодняшним уровнем развития отношений Азербайджана с Германией, рассказала о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

В беседе гость отметил, что Германия придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, заинтересована в развитии двусторонних отношений в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также на парламентском уровне. Государственный министр выразил уверенность в том, что восстановление мира и спокойствия на Южном Кавказе послужит дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества.

На встрече стороны обменялись мнениями и по другим интересующим вопросам.