Председатель Милли Меджлиса встретилась с генсеком Межпарламентского союза

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с Генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с Генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Гафарова отметила, что генсек совершает визит в Азербайджан во второй раз и подчеркнула, что наличие активного диалога свидетельствует о заинтересованности сторон в развитии отношений.

Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Межпарламентским союзом, о чем свидетельствует избрание в короткий промежуток времени пяти азербайджанских депутатов членами бюро ряда комитетов и правления форумов организации. Сахиба Гафарова отметила, что Межпарламентский союз является настоящей платформой для диалога, на которой каждая страна может демонстрировать свои позиции. Спикер с сожалением подчеркнула, что в некоторых международных организациях нет такого объективного отношения и позитивной атмосферы сотрудничества. Тем самым Гафарова раскритиковала действия Парламентской ассамблеи Совета Европы, основанные на двойных стандартах.

Генеральный секретарь Мартин Чунгонг заявил, что рад вновь посетить Азербайджан. Он отметил, что его цель как генерального секретаря – сделать так, чтобы голос каждой страны был услышан. Чунгонг также отметил, что готов оказать любую поддержку делегации Азербайджана в Межпарламентском союзе, а также парламентариям, работающим различных бюро и комитетах.

В ходе беседы было выражено намерение углубить сотрудничество между парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН) и Межпарламентским союзом. Председатель Милли Меджлиса напомнила, что в период председательства в ДН Азербайджан выдвинул ряд важных инициатив, направленных на развития институционального потенциала организации, в среди которых создание парламентской сети.

Мартин Чунгонг подчеркнул, Движение неприсоединения не было активной организацией. Однако благодаря председательству Азербайджана усилилась активность и позиции ДН в системе международных отношений, добавил он.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества в области изменения климата. Мартин Чунгонг поздравил с Азербайджан с получением права на проведение COP29 в 2024 году. Чунгонг выразил уверенность в том, что Азербайджан успешно примет это мероприятие.

Гафарова подчеркнула, что Азербайджан уважает территориальную целостность всех стран и желает установления долгосрочного мира и стабильности в регионе. Баку также выступает за подписание мирного договора с Ереваном в ближайшее время, добавила она.

Далее на встрече состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.