Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с делегацией иранского парламента

Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с находящейся в нашей стране делегацией во главе председателем Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета Исламской Республики Иран Мюджтабы Зюннура

Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с находящейся в нашей стране делегацией во главе председателем Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета Исламской Республики Иран Мюджтабы Зюннура.

Как передает Report, об этом сообщает отдел по связям с общественностью и прессы ММ.

Тепло приветствуя гостей, председатель Милли Меджлиса охарактеризовала Азербайджан и Иран как дружеские и братские страны, взаимоотношения между которыми развиваются благодаря взаимопониманию, основанному на общих для них истории, культуре и религии.

“Я верю, что наши отношения, основанные на столь прочном фундаменте, станут еще шире в будущем. Расширение всестороннего сотрудничества с Ираном служит общим интересам наших народов”, - заметила С.Гафарова.

Значительна заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева в том, что взаимоотношения между двумя странами достигли сегодняшнего уровня, а в настоящее время ту же политику с успехом продолжает Президент Ильхам Алиев. Взаимные визиты глав наших государств, проведенные ими переговоры и подписанные двусторонние документы, сыграли существенную роль в достижении нынешних высот в азербайджано-иранских отношениях, по мнению С.Гафаровой. Последовательный характер политического диалога благотворно влияет на связи в экономической, гуманитарной и культурной сферах, в то время, как деятельность Межгосударственной совместной комиссии, проведённые бизнес-форумы и двусторонние встречи создают условия для роста товарооборота между странами.

Что до высших законодательных органов Азербайджана и Ирана, то добрые отношения между ними проявляются и в двустороннем, и в многостороннем сотрудничестве, заметила председатель ММ, отозвавшись затем с похвалой о деятельности групп дружбы в обоих парламентах. Интенсификация контактов между этими группами и многосторонние встречи в рамках международных межпарламентских организаций важны с точки зрения достижения общих целей.

Спикер высоко оценила поддержку Ираном правого дела Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны и поблагодарила иранское государство и иранский народ от своего имени и от имени азербайджанского парламента за неизменную их поддержку территориальной целостности Азербайджана. По её словам, совершённые армянскими захватчиками на ныне освобождённых азербайджанских землях зверства и уничтожение ими располагавшихся на этих территориях религиозных памятников были актами бесчеловечного вандализма и морального террора, направленного не только против Азербайджана, но и всего мусульманского мира.

Как еще одно доказательство армянского вандализма С.Гафарова упомянула Ходжалинский геноцид, 29-летие которого будет отмечаться на днях. Она подчеркнула, что истребление мирных и невооруженных людей является не имеющим аналогов злодеянием. Парламенты ряда стран вынесли должное суждение о нём и признали его как геноцид, совершенный в городе Ходжалы.

Поблагодарив за теплый прием, М.Зюннур заметил свою удовлетворенность проведёнными в ходе текущего визита встречами и сказал, что представляемая им страна заинтересована в углублении связей с Азербайджана в самых разных сферах.

“Сердца граждан Ирана бились вместе с Азербайджаном, когда тот вел Отечественную войну в Карабахе. Мы всегда стояли за территориальную целостность и правое дело Азербайджана, и заявления, сделанные нами на самых разных уровнях в ходе 44-дневных боевых операций, только подтверждают это”, - сказал М.Зюннур.

Гость выразил желание иранской стороны принять самое непосредственное участие в разминировании избавленных от оккупации областей, в восстановительных работах и воссоздании культовых памятников. Он подчеркнул и то, что Иран намерен внести свой вклад в возрождение Карабаха.

Члены иранской парламентской делегации заявили, что они всей душой своей ощущают боль, причиняемую совершенным в Ходжалы злодеянием, и осуждают это зверство, которому подвергся народ Азербайджана.

В ходе беседы также произошел обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских отношений, дальнейшем углублении экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества и иных темах, затрагивающих обе стороны.

Во встрече приняли участие члены Рабочей группы по межпарламентским связям с Ираном Эльдар Ибрагимов и Мадер Мусаев, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, посол Ирана в нашей стране Сеид Аббас Мусави и иные официальные лица.