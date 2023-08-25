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Председатель Милли Меджлиса резко раскритиковала пять резолюций парламента Бельгии в отношении Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса резко раскритиковала пять резолюций парламента Бельгии в отношении Азербайджана Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова резко раскритиковала пять односторонних и предвзятых резолюций, принятых в парламенте Бельгии в отношении Азербайджана за последние три года.
Внешняя политика
25 августа 2023 г. 18:19
Председатель Милли Меджлиса резко раскритиковала пять резолюций парламента Бельгии в отношении Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова резко раскритиковала пять односторонних и предвзятых резолюций, принятых в парламенте Бельгии в отношении Азербайджана за последние три года.

Как сообщает Report, об этом Сахиба Гафарова заявила сегодня на встрече с находящейся с визитом в нашей стране главой МИД Бельгии Хаджой Лабиб.

Она подчеркнула, что эти резолюции неверно отражают ситуацию в нашем регионе, отметив, что визит бельгийских депутатов только в Армению нарушает баланс в отношении стран региона. Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что Азербайджан направил приглашения руководству бельгийского парламента, главе группы дружбы и другим парламентариям, отметив, что такие визиты позволят получить более точную и достоверную информацию о ситуации в Азербайджане, регионе, особенно в Карабахе. Это важно с точки зрения понимания нынешней ситуации, нашего отношения к жителям Карабаха армянской национальности, нашим гражданам.

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Версия на азербайджанском языке MM sədri belçikalı nazirlə görüşdə bu ölkə parlamentinin Azərbaycanla bağlı 5 qətnaməsini kəskin tənqid edib

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