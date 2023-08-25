Председатель Милли Меджлиса резко раскритиковала пять резолюций парламента Бельгии в отношении Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова резко раскритиковала пять односторонних и предвзятых резолюций, принятых в парламенте Бельгии в отношении Азербайджана за последние три года.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова резко раскритиковала пять односторонних и предвзятых резолюций, принятых в парламенте Бельгии в отношении Азербайджана за последние три года.

Как сообщает Report, об этом Сахиба Гафарова заявила сегодня на встрече с находящейся с визитом в нашей стране главой МИД Бельгии Хаджой Лабиб.

Она подчеркнула, что эти резолюции неверно отражают ситуацию в нашем регионе, отметив, что визит бельгийских депутатов только в Армению нарушает баланс в отношении стран региона. Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что Азербайджан направил приглашения руководству бельгийского парламента, главе группы дружбы и другим парламентариям, отметив, что такие визиты позволят получить более точную и достоверную информацию о ситуации в Азербайджане, регионе, особенно в Карабахе. Это важно с точки зрения понимания нынешней ситуации, нашего отношения к жителям Карабаха армянской национальности, нашим гражданам.