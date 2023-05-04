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Председатель Милли Меджлиса отбыла с визитом в Великобританию

Председатель Милли Меджлиса отбыла с визитом в Великобританию Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 4 мая прибыла с визитом в Великобританию для участия в коронации Карла III в качестве короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 20:38
Председатель Милли Меджлиса отбыла с визитом в Великобританию

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 4 мая прибыла с визитом в Великобританию для участия в коронации Карла III в качестве короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В международном аэропорту Лутон в Лондоне спикера парламента Азербайджана встретили представитель короля Рут Белл, представитель Министерства иностранных дел Великобритании Ник Картер, посол Азербайджана в этой стране Элин Сулейманов и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Böyük Britaniyaya işgüzar səfərə gedib

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