Председатель Милли Меджлиса отбыла с визитом в Великобританию

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 4 мая прибыла с визитом в Великобританию для участия в коронации Карла III в качестве короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 4 мая прибыла с визитом в Великобританию для участия в коронации Карла III в качестве короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В международном аэропорту Лутон в Лондоне спикера парламента Азербайджана встретили представитель короля Рут Белл, представитель Министерства иностранных дел Великобритании Ник Картер, посол Азербайджана в этой стране Элин Сулейманов и другие официальные лица.