​Председатель Милли Меджлиса: Нам не стоит обращать внимание на слова председателя Хельсинкской комиссии США

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Крис Смит в свое время находился в членстве Партии Демократов. Главное в том, что он поддерживает армян. Очень жаль, что большинство наших журналистов расценивают предложенный им законопроект как шокирующее событие. Что же в этом шокирующего?! Он - обычный депутат. Раздувать вопрос - было бы большой ошибкой".

Как сообщает Report, об этом, выступая на заседании парламента, заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.

Он отметил, что в Конгрессе США немало друзей Азербайджана: "Также есть довольно конструктивные депутаты. Уверен, что указанный законопроект не примут. Обсуждение данного вопроса именно сейчас имеет лишь одно объяснение. Всем нам известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев периодически подписывает распоряжения о помиловании. Сроки наказания некоторых заключенных сокращаются. Распоряжение о помиловании ожидается и в канун 31 декабря. Их цель заключается в том, чтобы после подписания распоряжения они смогли заявить, что якобы, им удалось повлиять на данный вопрос. Поэтому нам не стоит обращать внимание на подобные вопросы".