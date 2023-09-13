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Председатель Милли Меджлиса находится с визитом в Венгрии

Председатель Милли Меджлиса находится с визитом в Венгрии Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в столицу Венгрии Будапешт для участия в V Будапештском демографическом саммите.
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 15:51
Председатель Милли Меджлиса находится с визитом в Венгрии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в столицу Венгрии Будапешт для участия в V Будапештском демографическом саммите.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В аэропорту Будапешта имени Ференца Листа председателя Милли Меджлиса встретили руководитель дирекции Национальной Обороны президента Венгрии Иштван Кун-Сабо, посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде и другие официальные лица.

В рамках визита запланировано выступление спикера Сахиби Гафаровой на V Будапештском демографическом саммите.

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