Председатель Милли Меджлиса находится с визитом в Венгрии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в столицу Венгрии Будапешт для участия в V Будапештском демографическом саммите.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в столицу Венгрии Будапешт для участия в V Будапештском демографическом саммите.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В аэропорту Будапешта имени Ференца Листа председателя Милли Меджлиса встретили руководитель дирекции Национальной Обороны президента Венгрии Иштван Кун-Сабо, посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде и другие официальные лица.

В рамках визита запланировано выступление спикера Сахиби Гафаровой на V Будапештском демографическом саммите.