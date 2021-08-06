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Председатель Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с президентом Ирана

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с президентом Ирана Находящаяся с официальным визитом в Иране председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 6 августа встретилась с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.
Внешняя политика
6 августа 2021 г. 16:08
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с президентом Ирана
Сахиба Гафарова

Находящаяся с официальным визитом в Иране председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 6 августа встретилась с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Как передает Report со ссылкой на иранские источники, президент Ирана упомянул об исторической, культурной и религиозной общности между Ираном и Азербайджаном, заявив, что Иран полон решимости сделать важный шаг для развития всесторонних отношений с Азербайджаном.

Раиси также заявил, что иранские компании и частный сектор готовы сотрудничать с Азербайджаном в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и реализации совместных проектов в технической, инженерной и инфраструктурной областях. Он отметил, что оба государства могут тесно сотрудничать в региональной и международной сферах и в соответствии с интересами обеих стран.

Сахиба Гафарова заверила, что отношения между Тегераном и Баку будут развиваться и впредь.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament speaker meets Iranian president

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