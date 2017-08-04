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    Председатель Милли Меджлиса Азербайджана примет участие в церемонии инаугурации Хасана Рухани

    Огтай Асадов завтра отправится в Иран

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов завтра отправится в Иран.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, спикер примет участие в церемонии инаугурации избранного на второй срок президента Ирана Хасана Рухани.

    Напомним, Хасан Рухани обогнал своего основного конкурента, экс-генпрокурора Ирана Ибрагима Раиси во втором туре президентских выборов. Он набрал 57,14% голосов избирателей.

    3 августа Хасан Рухани принес присягу перед верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. 

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