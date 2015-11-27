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    Председатель Милли Меджлиса: Азербайджан готов сделать все возможное для улучшения отношений между Турцией и Россией

    Глава МИД Турции встретился с председателем парламента Азербайджана

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу со спикером парламента Азербайджана Огтаем Асадовым.

    Как сообщает Report, О.Асадов поздравил турецкого министра с созданием нового правительства.

    Затем стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки. В частности, обсуждая вопрос в связи со сбитым ВВС Турции российским самолетом, О.Асадов сказал, что Азербайджан готов сделать все возможное  для улучшения отношений между Турцией и Россией.

    М.Чавушоглу поблагодарил парламент за такую позицию, добавив, что Турция действовала в рамках международного права. Он выразил уверенность, что вопрос можно будет решить дипломатическим путем. "Ждем такой же позиции от России", - заявил он.

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