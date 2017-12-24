Председатель Международного авиационного комитета поздравил Ильхама Алиева

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Международного авиационного комитета Татьяна Анодина направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в честь дня его рождения.

Как передает Report, в письме говорится:

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои сердечные поздравления с днем рождения. Ваша многогранная деятельность, неустанный труд во имя процветания Азербайджана, достойны самого высокого уважения.

Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачи, успехов в высокой государственной деятельности на благо республики.

С наилучшими пожеланиями благополучия и счастья Вам и Вашей супруге Мехрибан Арифовне.