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Танзиля Нарбаева: В Узбекистане чтят светлую память Гейдара Алиева

Танзиля Нарбаева: В Узбекистане чтят светлую память Гейдара Алиева В Узбекистане помнят, знают и чтят память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Внешняя политика
16 мая 2023 г. 11:49
Танзиля Нарбаева: В Узбекистане чтят светлую память Гейдара Алиева

В Узбекистане помнят, знают и чтят светлую память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом журналистам сказала председатель Сената Верховного Меджлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева.

"Гейдар Алиев является не только великим государственным деятелем, который заложил фундамент и создал современный Азербайджан, но и пользовался безграничной любовью и уважением своего народа, а также был большим другом узбекского народа. В Узбекистане его помнят, знают и чтят. В честь него у нас названы улицы, скверы, установлен барельеф. Их открытие было осуществлено во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в прошлом году", - сказала она, отметив, что к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева в Узбекистане посвящен цикл мероприятий: культурные мероприятия, конференции, круглые столы, концерты, творческие вечера и много другое.

"Сегодня в Азербайджане проводится большая созидательная работа по наращиванию экономического потенциала страны. Работа Гейдара Алиева продолжается Ильхамом Алиевым. Мы тоже очень радовались тому, что исторические земли Азербайджана были возвращены", - сказала она, отметив, что сегодня в Карабахе проводится очень большая созидательная работа. Узбекистан также строит общеобразовательную школу в Физули.

Танзиля Нарбаева также коснулась темы президентских выборов в Турции. По ее словам, результаты выборов в Турции повлияют на весь тюркский мир.

"Мероприятия, которые осуществляются в последние годы по установлению братских отношений между всеми тюркскими народами, должны иметь продолжение", - сказала она.

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