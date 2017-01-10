Председатель конгресса Перу: В ближайшее время мы намерены открыть диппредставительство в Азербайджане

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Временный поверенный Азербайджана в Перу Мехди Мамедов встретился с новоизбранным председателем Конгресса этой страны Лус Сальгадо.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Перу, М.Мамедов поздравил Лус Сальгадо Рубаинес с избранием на новый пост и пожелал ей успехов в будущей деятельности.

М.Мамедов подробно рассказал новому председателю Конгресса об истории, местоположении Азербайджана, проводимых в стране социально-экономических реформах и отношениях с другими странами. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Перу в политической, культурной и экономической сферах.

Председатель Конгресса отметила деятельность посольства Азербайджана в Перу и рассказала о намерениях правительства Перу открыть в ближайшее время дипломатическое представительство в Азербайджане.

Отметим, что 10 июня 2013 года в Конгрессе Перу была принята резолюция о Ходжалинском геноциде и оккупации Армении против Азербайджана. В резолюции осуждена оккупационная и агрессивная политика Армении в отношении Азербайджана, события в Ходжалы признаны как геноцид.