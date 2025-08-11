Председатель комитета Верховной Рады: Азербайджан и Армения наконец получают возможность сотрудничать без оглядки на Россию

В Украине положительно оценивают соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое в Вашингтоне при участии Дональда Трампа.
Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель комитета Верховной Рады Украины, вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев.
По его словам, ослабление позиций России в любом регионе способствует укреплению стабильности и снижает возможности агрессора продолжать оккупационную и агрессивную политику в отношении соседних стран.
"Эти соглашения крайне положительны как для Армении, так и для Азербайджана, открывают хорошие и долгосрочные перспективы для обеих стран. Теперь они могут развивать сотрудничество через прямые контакты, не оглядываясь на Россию", — отметил Потураев.
Он подчеркнул, что борьба Азербайджана за восстановление территориальной целостности показала, что государства способны решать вопросы собственными силами: "Россия вооружала армянскую армию исключительно ради своих интересов. Это не было добросовестным союзничеством с Арменией. У России нет друзей и союзников — есть лишь интересы, направленные на эксплуатацию других стран и народов".
По словам Потураева, продемонстрированный Азербайджаном и Арменией уровень взаимопонимания подтверждает, что официальный Баку является надежным партнером.