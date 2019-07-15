Председатель комитета: Турция еще больше окрепла после событий 15 июля

"15 июля 2016 года Турция проявила решительность. Миру было доказано, что поколебать Турцию невозможно. Азербайджан также поддержал Турцию в данном вопросе. Президент Ильхам Алиев незамедлительно отреагировал на это событие".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии под названием "Торжество демократии", посвященном 3-й годовщине предотвращения попытки госпереворота в Турции сказал руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям, председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов.

Он подчеркнул, что после событий 15 июля Турция еще более окрепла: "Азербайджано-турецкие связи развиваются по всем сферам. Члены рабочих групп по межпарламентским связям между двумя странами участвуют во многих мероприятиях. Отношения между странами успешно развиваются и на парламентском уровне. Азербайджан всегда поддерживает Турцию, а Турция поддерживает Азербайджан. Как говорил великий лидер Гейдар Алиев, Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Мы с почтением поминаем шехидов, погибших во время событий 15 июля.