Председатель комитета: Проект Кылычдароглу не может быть реализован

Заявления кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу относительно невключения Азербайджана в проект возрождения исторического Шелкового пути означают, что он против тюркского единства, турецко-азербайджанского единства и усиления экономики нашей страны.

Заявления кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу относительно невключения Азербайджана в проект возрождения исторического Шелкового пути означают, что он против тюркского единства, турецко-азербайджанского единства и усиления экономики нашей страны.

Как передает командированный в Анталью сотрудник Report, об этом руководитель находящейся в Турции делегации Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по аграрной политике Таир Рзаев заявил турецким журналистам.

По его словам, если охватывающий многие тюркские государства проект минует Азербайджан, значит, он не может быть реализован.