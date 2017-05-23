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    Председатель комитета по делам национальностей: Тюмень с особой теплотой относится к Азербайджану и азербайджанцам

    Евгений Воробьев: Вклад Фармана Салманова в развитие геологии Тюменской области неоценим

    Тюмень. 23 мая. REPORT.AZ/ В Тюмени с особой теплотой относятся к Азербайджану и азербайджанцам.

    Как сообщает Report, об этом заявил член правительства Тюменской области, председатель комитета по делам национальностей Евгений Воробьев на встрече с азербайджанскими журналистами.

    "В Тюменской области проживает более 150 национальностей, и мы поддерживаем тесные связи со всеми, в том числе и с азербайджанцами. Мы также поддерживаем связи с азербайджанским консульством, которое находится в Екатеринбурге. Неоднократно генеральный консул Азербайджана был в Тюмени по разным вопросам", - заявил Е. Воробьев.

    По его словам, в азербайджанской диаспоре есть сильные лидеры, своя интеллигенция, свои успешные бизнесмены.

    Говоря об известном азербайджанском геологе Фармане Салманове, председатель комитета подчеркнул, что его вклад в развитие геологии Тюменской области неоценим.

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