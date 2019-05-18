Председатель комитета ПАСЕ: Азербайджан - образцовая страна для региона и Европы

Азербайджан является образцовым государством с позиции общественной безопасности и стабильности по сравнению не только со странами региона, но и рядом европейских стран.

Об этом европейскому бюро Report заявил Георгий Логвинский, председатель Подкомитета по проблемам преступности и борьбы с терроризмом ПАСЕ, заместитель председателя комитета по правам человека, национальным меньшинствам и межнациональным отношениям Верховной Рады Украины.

Он отметил, что по ряду параметров Азербайджан выделяется среди стран бывшего СССР, и одним из них является вопрос общественной безопасности: "Именно поэтому в Азербайджане спокойно живут различные народности".

Логвинский подчеркнул, что сегодня Азербайджан является стратегическим партнером для Европы в рамках энергетических проектов: "Думаю, что соответствующим лицам Европы следует подумать обо всех перспективах и изучить нюансы, которые могут повредить данному партнерству".

"Сегодня отношения Азербайджана с Украиной развиваются по восходящей линии, и это основано на приверженности Азербайджана принципам партнерства", - сказал председатель комитета.