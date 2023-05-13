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Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс

Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс ”Мы с нетерпением ждем визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вильнюс".
Внешняя политика
13 мая 2023 г. 13:49
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс

”Мы с нетерпением ждем визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вильнюс".

Об этом сообщил литовскому корреспонденту Report председатель комитета по экономике парламента Литвы Казис Старкявичюс.

Комментируя визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Вильнюс, состоявшийся 8 мая, депутат впервые обратил внимание на обсуждаемые вопросы:

"8 мая в Вильнюсе состоялась встреча межправительственной делегации во главе с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом и азербайджанским коллегой. Министры отметили, что политический диалог между двумя странами значительно расширился за последние год или два. Под председательством министров состоялось 7-е заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Литвы и правительством Азербайджана. Таким образом, обе стороны подтвердили свою заинтересованность в продолжении расширения сотрудничества в практической сфере”.

K.Старкявичюс подчеркнул, что стороны заинтересованы в двусторонней торговле. По его словам, в 2022 году товарооборот между Литвой и Азербайджаном вырос на 19% и достиг почти 61 млн евро.

Что касается отношений Азербайджана с ЕС, то К.Старкявичюс заявил, что литовская сторона надеется на скорое завершение переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном:

"Соглашение остается политическим приоритетом и может сыграть ключевую роль в поддержке усилий правительства Азербайджана по диверсификации экономики. ЕС высоко оценивает роль Азербайджана в диверсификации энергоснабжения Европы, а также подчеркивает, что верховенство закона, уважение прав человека и основных свобод являются основой отношений ЕС с Азербайджаном”.

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Версия на азербайджанском языке Litva parlamentinin komitə sədri: “İlham Əliyevin Vilnüsə səfərini səbirsizliklə gözləyirik”

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