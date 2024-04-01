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Председатель Комитета оборонной промышленности Турции посетил Аллею почетного захоронения

Председатель Комитета оборонной промышленности Турции посетил Аллею почетного захоронения Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн почтил в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского
Внешняя политика
1 апреля 2024 г. 14:27
Председатель Комитета оборонной промышленности Турции посетил Аллею почетного захоронения

Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн почтил в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, он возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

В рамках визита запланированы встречи Халука Гёргюна с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым и заместителем министра обороны Агилем Гурбановым.

Визит Х.Гёргюна завершится 2 апреля.

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