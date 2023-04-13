Председатель комитета ММ: Турция добилась больших успехов за последние 20 лет

Мы гордимся успехами Турции. Мы гордимся таким сильным лидером и государством.

Мы гордимся успехами Турции. Мы гордимся таким сильным лидером и государством.

Как сообщает командированный в Измир сотрудник Report, об этом сказал председатель комитета Милли меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям, академик Ахлиман Амирасланов во время выступления на церемонии презентации кандидатов от правящей "Партии справедливости и развития" в рамках выборов депутатов Великого национального собрания Турции 28-го созыва.

Он с сожалением отметил, что недавно в Турции произошло разрушительное землетрясение: "С первых минут президент Ильхам Алиев и весь Азербайджан был рядом с братской Турцией”.

А.Амирасланов также напомнил, что во время 44-дневной Отечественной войны президент и народ братской страны были рядом с Азербайджаном: “Все в Азербайджане это знают и гордятся этим. Турция добилась огромных успехов за последние 20 лет. Развитие произошло во всех сферах, от промышленной до военной”.

"Мы верим, что народ Турции сделает правильный выбор”, - подчеркнул он.