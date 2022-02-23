Председатель комитета Милли Меджлиса встретился со спикером парламента Армении

Представители Парламентской Ассамблеи "Евронест" встретились с исполняющим обязанности спикера парламента Армении Акопом Аршакяном.

Представители Парламентской Ассамблеи "Евронест" встретились с исполняющим обязанности спикера парламента Армении Акопом Аршакяном.

Как сообщает Report, азербайджанскую сторону представлял депутат, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Говоря об отношениях Армения-Евросоюз, Аршакян также коснулся армяно-азербайджанских отношений. Он отметил, что 44-дневная война привела к человеческим жертвам и гуманитарным проблемам, и что в Азербайджане в плену находятся армянские военнослужащие.

Присутствовавший на встрече депутат Таир Миркишили отметил, что нагорно-карабахский конфликт завершен, и что такой территориальной единицы в Азербайджане не существует. Он напомнил о важности обратить внимание на подписание мирного договора, разблокирование коммуникаций. Миркишили отметил, что все разрушения и трагедии в регионе произошли на территории Азербайджана. Было разрушено более 900 городов и сел, включая его родное село. Он подчеркнул, что Азербайджан всегда уважал культурное наследие всех народов. Таир Миркишили также напомнил, что задержанные в Азербайджане - это не военнопленные, а преступники, чья вина была доказана судом.

Комментируя озабоченность спикера парламента Армении судьбой армян, проживающих в Карабахе, Таир Миркишили сказал, что тот, вероятно, имел в виду Ханкенди, подчеркнув, что экономическая и социальная ситуация там также вызывает озабоченность в Азербайджане. Депутат отметил, что единственно верным путем является скорейшее принятие армянами гражданства Азербайджана. Отметив важность мира и развития в повестке отношений между Азербайджаном и Арменией, депутат подчеркнул необходимость того, чтобы парламенты обеих стран поддерживали правительство и народ в этих вопросах.

На встрече также были рассмотрены вопросы, обсуждаемые на Парламентской Ассамблее "Евронест".