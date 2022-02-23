Проживающих в Ханкенди армян призвали принять гражданство Азербайджана

Экономическое и социальное положение проживающих в Ханкенди армян вызывает озабоченность у азербайджанской стороны.

Экономическое и социальное положение проживающих в Ханкенди армян вызывает озабоченность у азербайджанской стороны.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Азербайджана Таир Миркишили сказал на встрече представителей Парламентской Ассамблеи "Евронест" с исполняющим обязанности спикера парламента Армении Акопом Аршакяном.

По словам Т.Миркишили, наиболее верным решением в данной ситуации является скорейшее принятие проживающими в Ханкенди армянами гражданства Азербайджана, чтобы они могли воспользоваться социальными и экономическими ресурсами.

Отметив важность мира и развития в повестке Азербайджана и Армении, депутат подчеркнул необходимость того, чтобы парламенты всегда поддерживали правительство и народ в этих вопросах.