Председатель комитета: Усиление влияния Азербайджана в мировом масштабе раздражает Иран

Усиление влияния Азербайджана в мировом масштабе и регионе раздражает Иран и его правящие круги.

Усиление влияния Азербайджана в мировом масштабе и регионе раздражает Иран и его правящие круги.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, действия Ирана в отношении Азербайджана вытекают из тесных связей с Арменией: "В то же время усиление Азербайджана, освобождение оккупированных территорий в результате 44-дневной Отечественной войны, проводимая президентом Ильхамом Алиевым в регионе политика, в частности, усиление влияния страны в мировом масштабе и регионе раздражает Иран".

Представитель структуры отметил, что Иран регулярно совершал провокационные действия в отношении Азербайджана с момента восстановления независимости: "В целом используемые политическими кругами Ирана термины наподобие "красных линий" звучат анормально. Почему о "красных линиях" не вспоминали, когда Армения оккупировала наши территории?! Однако сейчас, когда Азербайджан восстановил свои территории, реализует на них крупные проекты, Иран заговорил о "красных линиях". Параллельно он всесторонне поддерживает Армению", - подчеркнул М.Гурбанлы.