О нас

Председатель комитета: Усиление влияния Азербайджана в мировом масштабе раздражает Иран

Председатель комитета: Усиление влияния Азербайджана в мировом масштабе раздражает Иран Усиление влияния Азербайджана в мировом масштабе и регионе раздражает Иран и его правящие круги.
Внешняя политика
6 апреля 2023 г. 13:28
Председатель комитета: Усиление влияния Азербайджана в мировом масштабе раздражает Иран

Усиление влияния Азербайджана в мировом масштабе и регионе раздражает Иран и его правящие круги.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, действия Ирана в отношении Азербайджана вытекают из тесных связей с Арменией: "В то же время усиление Азербайджана, освобождение оккупированных территорий в результате 44-дневной Отечественной войны, проводимая президентом Ильхамом Алиевым в регионе политика, в частности, усиление влияния страны в мировом масштабе и регионе раздражает Иран".

Представитель структуры отметил, что Иран регулярно совершал провокационные действия в отношении Азербайджана с момента восстановления независимости: "В целом используемые политическими кругами Ирана термины наподобие "красных линий" звучат анормально. Почему о "красных линиях" не вспоминали, когда Армения оккупировала наши территории?! Однако сейчас, когда Азербайджан восстановил свои территории, реализует на них крупные проекты, Иран заговорил о "красных линиях". Параллельно он всесторонне поддерживает Армению", - подчеркнул М.Гурбанлы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “İran siyasi dairələrinin işlətdiyi “qırmızı xətt” kimi terminləri çox anormal görünür”

Экслюзивные новости

Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi