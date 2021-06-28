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Председатель комитета: Грузия возвращает себе функцию медиатора в регионе

Председатель комитета: Грузия возвращает себе функцию медиатора в регионе В регионе Южного Кавказа сформировалась панорама нового баланса сил.
Внешняя политика
28 июня 2021 г. 15:56
Председатель комитета: Грузия возвращает себе функцию медиатора в регионе

В регионе Южного Кавказа сформировалась панорама нового баланса сил.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сегодня на заседании парламента Грузии заявил председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

По его словам, на фоне последних событий в регионе Грузия предприняла верные, своевременные и устойчивые шаги: "Азербайджан, Армения и США доверили Грузии функцию медиатора в регионе. Премьер-министр отлично справился с трудным испытанием и ролью посредника. Это стало победой не только нашей страны, но и всего региона".

Депутат отметил, что Грузия возвращает себе самую важную функцию в регионе – функцию медиатора.

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Версия на английском языке Committee Chairman: Georgia regains mediator role in region
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “Gürcüstan bölgədə mediator funksiyasını özünə qaytarır”

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