Председатель Комитета Госдумы: Али Асадов - профессионал, доказавший свою лояльность президенту и азербайджанскому народу

"Али Асадов - это профессионал, который за годы доказал свою лояльность президенту Азербайджана Ильхама Алиеву и азербайджанскому народу и, вне всякого сомнения, будет достойно помогать в экономической плоскости Ильхаму Гейдаровичу продолжать дело его великого отца, основателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы, люди, которые живут с Азербайджаном в сердце, остаемся в теснейшем контакте с командой президента страны, и надеемся, что все будет идти столь же поступательно и эффективно, как шло до сегодняшнего дня. Хотим пожелать новому премьер-министру удачи, успехов, эффективного управления теми серьезнейшими задачами, которые поручены президентом. Новой команде кабинета министров желаем также всяческих успехов", - заключил Л. Слуцкий.

Игбал Рустамов