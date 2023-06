Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем комитета по международным отношениям Палаты общин парламента Великобритании Алисией Кэрнс.

Как передает Report, об этом отмечается в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана.

В ходе встречи основными темами обсуждения в рамках парламентов стали уровень сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, минная угроза и процесс постконфликтной нормализации.

Отметим, что Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Великобритании.