​Председатель комитета: Армянское лобби сотрудничает с радикальной оппозицией Азербайджана

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "Предвзятость, демонстрируемая Советом Европы против Азербайджана со дня вступления страны в полноправное членство СЕ, наглядна и ее нельзя отрицать. Несмотря на это, своей успешной политикой азербайджанское государство пресекало эти попытки".

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту партии Ени Азербайджан заявил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному созиданию Али Гусейнли.

По его словам, отношения между Европарламентом и Азербайджаном развиваются не на желаемом уровне: "Отношения между Азербайджаном и Евросоюзом развиваются. Налажены экономические связи, и это эффективно для обеих стран. Виновниками развития отношений между Европарламентом и нашей страной не на должном уровне являются сама структура и существующие там ряд политических партий и кругов. В Европарламенте без ведома Азербайджана обсуждаются вопросы относительно нашей страны, принимаются нежелательные решения. Приняв резолюцию в канун первых Европейских игр, Европарламент в очередной раз продемонстрировал свою враждебную позицию. Спорт и политика две несовместимые области. В очередной раз подтвердилось, что некоторые круги в Европе управляются из Запада, и армянское лобби сотрудничает с радикальной оппозицией Азербайджана, чтобы помешать нашей стране достигать успехи в различных областях.

В результате успешной внутренней и внешней политики азербайджанского государства, все эти попытки не увенчались успехом. Азербайджан независимое государство".

По его словам, с 2001 года Азербайджан сотрудничает как с Советом Европы, так и другими организациями в Европе: "За время деятельности мы продемонстрировали свою волю. Мы придерживались одного принципа. Выступая в Парламентской Ассамблее Совета Европы общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал, Совет Европы нужен Азербайджану на столько же, на сколько Азербайджан нужен Совету Европы. Мы взяли за основу принцип равноправного членства и продолжили его. Никогда не соглашались с давлением. В то же время должен отметить, что в организации есть объективные люди и люди, способные на реальную оценку".