Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли

Во Франции до сих пор многие еще не осознали, что Азербайджан вернул свои земли, оккупированные 30 лет назад.

Во Франции до сих пор многие еще не осознали, что Азербайджан вернул свои земли, оккупированные 30 лет назад.

Об этом местному бюро Report заявил председатель Национальной комиссии Франции по очистке от противопехотных мин Жерар Шенел (Gerard Chesnel).

По его словам, мир между Азербайджаном и Арменией – самый важный вопрос:

"Париж может стать посредником между Баку и Ереваном в этом вопросе. Но главное, чтобы обе стороны хотели мира. Если стороны будут доверять друг другу, можно достичь прочного мира".

Ж.Шенел считает, что границы республик должны оставаться такими, как были при распаде Советского Союза: "В целом границы неприкосновенны. Границы Азербайджана были нарушены Арменией, и Баку вернул оккупированные территории".

Председатель Национальной комиссии заявил, что во Франции есть люди, которые до сих пор не понимают сути проблемы между Азербайджаном и Арменией: "Эти люди до сих пор не понимают, что возвращенные территории - это земли, оккупированные 30 лет назад. К сожалению, невежество стало настоящей проблемой во Франции".

Ж.Шенел коснулся также негативной роли армянской диаспоры во Франции: "Армянская диаспора составляет большинство во Франции и имеет сильное влияние. Поскольку во Франции много французов армянского происхождения, депутаты стараются не терять свои голоса. По этой причине депутаты заинтересованы в установлении хороших отношений с армянами, проживающими в их избирательных округах".