Председатель комиссии Сейма Латвии: Работать с Азербайджаном - это будущее Европы - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report с председателем комиссии Сейма Латвии по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и охране среды, заместителем председателя Межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Романом Наудиньш.

- Каков нынешний уровень двусторонних отношений между Латвией и Азербайджаном? Недавно было проведено несколько официальных визитов. Реализация каких политических, экономических и других проектов ожидается вслед за этими визитами?

- Уровень отношений очень хороший на данный момент. Я думаю, он никогда плохим не был. Мы можем только улучшать наши отношения, очень дружественные отношения между Азербайджаном и Латвией. Это можно увидеть по взаимным визитам. В прошлом году в Азербайджане побывал спикер парламента Латвии, и был ответный визит спикера Азербайджана в Латвию. Затем в Латвию приезжал президент Ильхам Алиев, с ним было несколько министров, которые проводили свои работы по отраслям. Это было очень важное событие для Латвии, когда президент Ильхам Алиев посетил нашу страну.

Совсем недавно приезжал министр юстиции Азербайджана, с ответным визитом в Баку вылетел министр юстиции Латвии. Состоялись взаимные визиты высокопоставленных политических деятелей, значит в политическом плане отношения у нас замечательные. И на парламентском уровне очень хорошие отношения с Милли Меджлисом, и это, на мой взгляд, очень хорошо.

В ходе визитов обсуждалось развитие туризма между Азербайджаном и Латвией, потому что для Латвии Азербайджан еще не открытая страна для туризма, в том плане что люди еще не знают про эту страну. В данном контексте нам нужно еще работать, больше рассказывать про Азербайджан в Европе, в Латвии. Каждый посетивший Азербайджан хочет побывать в этой стране еще раз, поскольку она уникальная, очень гостеприимная, это страна с великой историей. Хотелось бы, чтобы больше латышских туристов ехало в Азербайджан, и, конечно, из Азербайджана в Латвию тоже. В этом плане обсуждался вопрос налаживания прямых рейсов между Азербайджаном и Латвией в течении всего года. Это больше вопрос бизнеса, будет ли им выгодно летать. Мне кажется это выгодным, поэтому нужно начинать это делать. Я надеюсь, что в середине следующего года самолетов летать будет больше, и не только летом, как на данный момент.

Очень важны и торговые отношения между Азербайджаном и Латвией. Товарооборот не очень интенсивно развит, есть над чем работать. Когда политики встречаются и показывают позитивные отношения, тогда и бизнес следует за ними и видит, что можно работать. Надеюсь, что наши отношения в плане торговли улучшатся и будут еще лучше.

Также обсуждались вопросы образования. Программы по обмену студентами очень важны, чтобы студенты в дальнейшем развивали отношения между нашими странами.

Вопрос транзита тоже очень важный вопрос для Азербайджана и Латвии. Может казаться, что это очень далекие страны, расстояние между нами более 3 тыс. км. Но все грузы, которые идут из Китая, Пакистана, Индии, Ирана, могут проходить по территории Азербайджана, а дальше по Черному морю они могут идти до Украины и оттуда попасть на Балтийское море через порты Латвии, дальше уже на очень большой рынок Скандинавии - Норвегия, Финляндия, Швеция, которая также покупает товары из Китая и Ирана. Азербайджанские товары могут перегружаться через Балтийский порт, через Рижский порт, Вентспилсский порт и так далее. Это большой новый путь, который надо развивать. Я знаю, что Азербайджан над этим работает. Этот вопрос обсуждался, надеюсь, он будет развиваться.

- Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние энергетического партнерства Азербайджана с Европой?

- Азербайджан - важный энергетический партнер для Европы. Азербайджан развивает большие энергетические проекты и это, на мой взгляд, правильно в стратегическом плане, так как южная часть Европы нуждается в энергетических ресурсах - в основном, это газ и нефтяные ресурсы. Азербайджан делает правильные шаги в этом направлении. Если Азербайджан будет поставлять газ и нефть, это для Европы, можно сказать, энергетическая независимость, потому что на данный момент имеется несколько больших поставщиков энергоресурсов, это большие державы. Надеюсь, Азербайджан тоже будет играть в этом плане важную роль. Конечно, трудно эту работу проводить, таким небольшим странам с богатыми запасами энергетических ресурсов, как Азербайджан, нужно очень умно поступать. Глобальная энергетическая политика играет большую роль, державы хотят влиять на эти процессы, поэтому Азербайджану сложно проводить свою политику в этом плане и экспортировать свои энергоресурсы. Я считаю, что Европа и Азербайджан должны очень честно между собой работать. Работать с Азербайджаном - это будущее Европы.

- Азербайджан продлил срок действия контракта на разработку нефтяных месторождений "Азери", "Чираг", Гюнешли" с европейскими компаниями-партнерами до 2050 года. Каковы ваши ожидания от данного проекта?

- Надеюсь, что Европа будет сотрудничать с Азербайджаном и, соответственно, развивать отношения. Чем больше поставщиков энергоресурсов на европейский рынок, тем лучше для Европы. Азербайджан, как я уже говорил, находится в очень стратегически правильном, с точки зрения географии хорошем месте. Азербайджан, можно уверенно сказать - лидер как государство в своем регионе, государство богатое энергоресурсами, и страна, с которой надо развивать отношения - это путь Европы.

- В последнее время Армения, оккупировавшая 20 процентов азербайджанских земель, предпочитает совершать провокации на линии фронта, увеличивает вооруженные инциденты, убивает гражданское население. Последний пример этого - убийство 2 июля этого года бабушки и ее двухлетней внучки в результате артиллерийского огня в азербайджанском районе Физули. Минская группа ОБСЕ, как единственный посредник, не может добиться результата более 20 лет. Какие, по вашему мнению, шаги необходимо предпринять Европе для предотвращения этого и изменения нынешнего статус-кво?

- Хочу выразить соболезнования родственникам, погибших в ходе событий, которые происходят на линии соприкосновения. Там погибают и военнослужащие, и мирные жители, это большая трагедия. Армения проигрывает, как государство, благодаря таким поступкам. Я думаю, что если бы Армения освободила оккупированные территории Азербайджана, то это было бы на благо самому народу и государству Армении. Прошло много времени, земли остаются под оккупацией, я считаю, что это ненормально, мировое сообщество должно обращать на это внимание и разговаривать с Арменией посерьезнее. Мы видим примеры в мире, когда в отношении оккупантов вводятся экономические санкции, однако против Армении такие санкции не вводятся. Получается, что в мире есть двойные стандарты. Об оккупации Нагорного Карабаха молчат, а в случае с другими конфликтами кричат и возмущаются. Считаю, что мировое сообщество должно обратить на это больше внимания, и, наконец, взяться за этот вопрос серьезно, потому что исторически это азербайджанские земли, столько было беженцев из оккупированных территорий, люди были изгнаны из своих домов, они не могут посетить могилы своих родственников. Мне кажется, что в наше время это не является нормальным. Может новое поколение политиков в Армении поймет, что этот вопрос надо решать и необходимо освобождать земли, от этого Армения только выиграет.

- Недавно в Европе в Guardian и некоторых других изданиях началась кампания против азербайджанского государства. Как вы относитесь к этому и в чем по-вашему причина этого?

- Когда в отношении государств проводят антикампании, то за ними всегда стоят экономические интересы. Давайте мы рассмотрим белорусский вопрос. Беларусь - нормальное демократическое государство. За белорусским вопросом стоят экономические интересы. Тоже самое могу сказать про Азербайджан, я наверняка уверен, что за этим есть экономические интересы. Они используют политиков, журналистов, влиятельные СМИ для того, чтобы таким образом влиять на государства, их цель - добиться решения определенных вопросов. К сожалению, эта такая нечестная глобальная политика, которую мы видим не только против Азербайджана, но и Беларуси, как я уже сказал и других стран.

- Как мы знаем, ваша деятельность по продвижению культуры и символов Азербайджана в Латвии активна. Как вы оцениваете деятельность азербайджанской диаспоры в Латвии и Европе в деле донесения правды об Азербайджане? В целом, что бы вы предложили в связи с лоббированием?

- В Латвии диаспора активна. Я сам причисляю себя к диаспоре. Хотя я родился в Латвии, в смешанной семье, но азербайджанские корни у меня есть и я этим только горжусь. Как член диаспоры я всегда буду развивать отношения в политическом плане, так как политические визиты - это моя профессиональная деятельность. Люди могут оценить как я работаю, как работает латвийская диаспора. В последние годы мы уделяем внимание тому, чтобы наладился политический диалог между Азербайджаном и Латвией. Надо дальше совершать практические шаги, которые будут развивать наши экономики, наши государства. Оцениваю работу латвийской диаспоры позитивно, что мы видим на фоне политических визитов. Всегда хочется лучше, такая наша работа, чтобы достигать лучшего результата. Необходимо разъяснять диаспоре в Латвии, в Европе ситуацию с оккупированными территориями Азербайджана, это очень важно. Я с многими латышами разговариваю, со своими друзьями и никто не знает, что помимо Нагорного Карабаха оккупированы еще несколько районов Азербайджана. Люди об этом не знают, и наша задача в том, чтобы разъяснить им, донести это до граждан Евросоюза.

- У вас есть контакты с Конгрессом азербайджанцев Европы, представляющим азербайджанцев, живущих и работающих на континенте?

- Скажу честно, контактов, к сожалению, нет, но, надеюсь, они будут налажены в ближайшее будущее. В Азербайджане есть госкомитет по диаспоре, мне, кажется, они работают в правильном направлении. Когда я был в Баку, встречался с председателем комитета Назимом Ибрагимовым, это было в 2014 году. Мне очень понравилось его видение по созданию и укреплению диаспоры. Систематически организовываются форумы для диаспор в Азербайджане, что тоже правильно. У меня был единственный такой контакт с диаспорой, которая налаживает подобные отношения. Азербайджан очень правильно поступает, организовывая в стране различные международные мероприятия, это платформа, где можно доносить информацию об Азербайджане, как стране для туризма, бизнеса, молодежи, учебы и так далее. В Азербайджане состоялись гонки Формулы-1, Европейские игры, Исламские игры, прошли различные форумы. Каждый посетивший подобные мероприятия в Азербайджане человек, возвращаясь к себе в страну, рассказывает людям, что он видел, как он себя почувствовал. Я знаю, что Азербайджан всегда гостеприимно принимает. Государство, организовывая эти международные форумы, поступает правильно, я от всего сердца радуюсь, потому что люди узнают об Азербайджане. Когда я в последний раз был в Азербайджане, видел, что развивается аграрная отрасль, строится много теплиц. Значит Азербайджан делает ставку не только на газ и нефть, но и на аграрную политику, что является признаком грамотной и правильной политики. Я радуюсь, что Азербайджан не только добывает газ и продает нефть, но и начинает действительно очень активно развивать другие отрасли промышленности.