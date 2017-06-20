Председатель Комиссии Африканского союза: Полученный Азербайджаном опыт важен для всего мира

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Постоянный представитель Азербайджана при Африканском союзе, посол Эльман Абдуллаев встретился с новоизбранным председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече Э.Абдуллаев поздравил М.Махамата с избранием руководителем столь авторитетной международной организации, и заявил о важном значении отношений между Азербайджаном и Африканским союзом.

Посол отметил о внесении Азербайджаном вклада в развитие образования в Африке и реализации при поддержке официального Баку совместно с ЮНЕСКО представляющих для континента особое значение проектов в области образования девушек.

Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил о важности для всего мира, в том числе для африканских стран опыта богатого энергоресурсами и прошедшего за короткое время значимый путь развития Азербайджана в области диверсификации экономики.

Придав важное значение принимаемым Азербайджаном шагам на пути развития отношений с африканскими странами, М.Махамат подчеркнул, что проекты, осуществляемые официальным Баку в Африке, также являются для Комиссии приоритетными направлениями.

Он также заявил о готовности Комиссии Африканского союза продолжить сотрудничество с нашей страной и сыграть роль платформы в укреплении Азербайджаном отношений со странами континента.