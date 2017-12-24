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    Председатель КНР поздравил Президента Азербайджанской Республики

    По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить искренние поздравления и наилучшие пожелания

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отправил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, в письме говорится:

    По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить искренние поздравления и наилучшие пожелания.

    В последние годы отношения между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой динамично развиваются, политическое взаимодоверие двух стран укрепляется, две страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов. Сотрудничество в области экономики, торговли, гуманитарной и других сферах стабильно продвигается. В сотрудничестве по совместному строительству «Одного пояса, одного пути» достигнуты предварительные результаты.

    Я придаю большое значение развитию отношений между нашими государствами. Хочу совместно с Вами прилагать усилия для углубления дружбы и сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой во благо народов двух стран.

    Желаю здоровья и всего наилучшего.

    С уважением.

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