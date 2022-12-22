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Председатель КНР поздравил президента Азербайджана

Председатель КНР поздравил президента Азербайджана Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 13:49
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:

"Уважаемый господин Президент,

По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания.

На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения продолжают устойчиво и стабильно развиваться, сотрудничество в различных областях успешно и плодотворно продвигается. В сентябре этого года мы успешно провели встречу в городе Самарканд в Узбекистане, на которой были достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений, укреплению взаимодействия на международной арене и углублению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов вместе с Вами приложить усилия для содействия устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних связей дружбы и сотрудничества на благо двух стран и их народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и всяческого благополучия".

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Версия на английском языке Chinese leader sends congratulatory letter to Azerbaijani President 
Версия на азербайджанском языке Çin lideri Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

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