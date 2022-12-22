Председатель КНР поздравил президента Азербайджана

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:
"Уважаемый господин Президент,
По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания.
На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения продолжают устойчиво и стабильно развиваться, сотрудничество в различных областях успешно и плодотворно продвигается. В сентябре этого года мы успешно провели встречу в городе Самарканд в Узбекистане, на которой были достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений, укреплению взаимодействия на международной арене и углублению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов вместе с Вами приложить усилия для содействия устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних связей дружбы и сотрудничества на благо двух стран и их народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и всяческого благополучия".