Председатель КНР поздравил президента Азербайджана

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:

"Уважаемый господин Президент,

По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания.

На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения продолжают устойчиво и стабильно развиваться, сотрудничество в различных областях успешно и плодотворно продвигается. В сентябре этого года мы успешно провели встречу в городе Самарканд в Узбекистане, на которой были достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений, укреплению взаимодействия на международной арене и углублению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов вместе с Вами приложить усилия для содействия устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних связей дружбы и сотрудничества на благо двух стран и их народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и всяческого благополучия".