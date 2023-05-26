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Председатель КНР поздравил президента Азербайджана

Председатель КНР поздравил президента Азербайджана Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 14:48
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Имею честь выразить Вам и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

Мне отрадно видеть, что договоренности, достигнутые в ходе нашей встречи в городе Самарканд в сентябре прошлого года, эффективно реализуются и наблюдается тенденция динамичного развития сотрудничества между нашими странами во всех сферах.

Господин Президент, Вы неоднократно подчеркивали стратегическую ценность китайско-азербайджанских отношений, выражали активное намерение укреплять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами, что я высоко ценю. Я готов с Вами прилагать совместные усилия для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества в здоровом и стабильном русле.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, дружественному Азербайджану - процветания и могущества, а его народу - счастья и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Çin lideri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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