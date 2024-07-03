Председатель Китая: Верю, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева и впредь будет добиваться новых успехов в различных сферах

Верю, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева и впредь будет добиваться новых успехов в различных сферах государственного строительства.

Верю, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева и впредь будет добиваться новых успехов в различных сферах государственного строительства.

Как передает Report, об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Астане.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайско-азербайджанские связи основаны на искренности и взаимном доверии

"Наши страны являются добрыми друзьями, близкими партнерами, опирающимися на равенство и взаимовыгодное сотрудничество. Китайско-азербайджанские отношения всегда развивались на здоровой и стабильной почве. Сотрудничество между двумя странами дало эффективные результаты и стало более содержательным. Сегодня мы примем совместную Декларацию. Этим документом мы заявим о том, что поднимем наши двусторонние связи до уровня стратегического сотрудничества. Это является также и новой точкой отсчета. Мы продолжим наращивать взаимную поддержку на благо наших народов", - отметил он.