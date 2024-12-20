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Председатель Китая поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель Китая поздравил президента Ильхама Алиева Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случю дня его рождения.
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 16:38
Председатель Китая поздравил президента Ильхама Алиева
Си Цзиньпин

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения азербайджанского лидера.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент,

По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания.

На протяжении последних лет под нашим совместным руководством китайско-азербайджанские отношения, характеризующиеся интенсивностью контактов на высоком уровне, прочностью политического взаимодоверия и эффективностью сотрудничества на международной арене, продолжают успешно и стабильно развиваться. Сторонами были достигнуты значительные результаты в рамках высококачественного совместного строительства «Одного пояса, одного пути». В июле текущего года мы объявили о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства, открыв тем самым новую страницу в истории развития китайско-азербайджанских отношений.

Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений на высоком уровне с новой отправной точки на благо народов двух стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия".

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Версия на английском языке China's Xi congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Çinin Sədri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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